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"Спартак" объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера

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Под его руководством красно-белые стали обладателями Кубка России.

Паоло Ваноли покинул пост главного тренера "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В опубликованном заявлении отмечается, что итальянский спецалист принял решение об отставке "по ряду обстоятельств, не зависящих от клуба". Вместе с Ваноли из "Спартака" уйдет его тренерский штаб.

Напомним, Паоло Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые в нынешнем сезоне стали обладателями Кубка России и заняли десятое место в чемпионате России.

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Видео:  VK / ФК "Спартак-Москва"

Теги: главный тренер, отставка, паоло ваноли, фк спартак
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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