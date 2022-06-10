"Спартак" объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера

Под его руководством красно-белые стали обладателями Кубка России.

Паоло Ваноли покинул пост главного тренера "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В опубликованном заявлении отмечается, что итальянский спецалист принял решение об отставке "по ряду обстоятельств, не зависящих от клуба". Вместе с Ваноли из "Спартака" уйдет его тренерский штаб.

Напомним, Паоло Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые в нынешнем сезоне стали обладателями Кубка России и заняли десятое место в чемпионате России.

Ранее мы сообщали, что Месси снялся в южноамериканском сериале

Видео: VK / ФК "Спартак-Москва"