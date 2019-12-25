"Союзмультфильм" выпустит новогоднюю серию о Чебурашке и Крокодиле Гене

Героев озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник.

Киностудия "Союзмультфильм" выпустит новогоднюю серию мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене. Героев озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу "Союзмультфильма".

Анимационная картина получила название "Чебурашка. Секрет праздника". Мультик, выполненный в 3D технике, имеет длительность шесть минут. Как классическая версия, он будет музыкальным – песню для новой серии написал Леонид Агутин.

Дата премьеры пока не сообщается.

Ранее "Союзмультфильм" объявил народный кастинг на озвучивание персонажа "Ну, погоди!".

Фото: кадр из мультфильма Романа Качанова "Чебурашка", 1972 год