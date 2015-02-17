"Соллерс" перезапустил производство на заводе в Татарстане

Предприятие располагается в Елабуге.

"Соллерс" перезапустил производство автомобилей на заводе в Татарстане. Известно, что предприятие находитсяна территории Елабуги. Ранее мощности принадлежали СП с Ford. Сейчас там изготавливаются новые модели легкого транспорта "Атлант" и "Арго" под отечественным брендом. Журналисты отметили, что в торжественном открытии приняли участие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава региона Рустам Минниханов и глава совета директоров "Соллерс" Адиль Ширинов. Напомним, что автомобили "Атлант" имеют полную массу от 2,5 до 4,2 тонн. Транспорт оснащен дизельным двигателем 139 л.с., либо 150 л.с. экологического класса Евро 5. "Арго" представляет из себя автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок. Клиентам на выбор предлагаются модели либо с дизельным двигателем мощностью 130 л.с., либо с бензиновым двигателем 147 л.с. класса Евро 5.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости