"Смолфут" стал лидером проката в минувшие выходные

За минувшие выходные мультфильм собрал 175,3 миллиона рублей.

Мультфильм "Смолфут" стал лидером проката за минувший уикенд в России.

"Смолфут" вышел на широкие экраны 20 октября. За минувший уикенд с 25 по 28 октября мультфильм собрал 175 300 000 рублей. Всего за дни проката кассовые сборы в России составили 240 миллионов рублей.

На втором месте российский фильм "Несокрушимые", он собрал 97 миллионов рублей. А на третьем месте "Веном", 88 миллионов рублей.

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Видео: WBRussia