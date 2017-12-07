"Смертельный полет": В Саранске легковушка влетела в жилой дом, водитель погиб

В сети появилось видео момента "полета" и фотографии с места трагедии.

Жуткая авария произошла накануне утром, 6 декабря, в Саранске на улице 70 лет Октября.

38-летний водитель не вписался в крутой поворот и на большой скорости вылетел с трассы, после чего врезался в кирпичную жилую пристройку одноэтажного частного дома. Автомобиль практически полностью влетел в здание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, у него оторвало голову. А его два пассажира сильно пострадали. Один из них находится в реанимации в бессознательном состоянии.

По предварительным данным мужчина не справился с управлением на крутом повороте в условиях гололедицы. По некоторым данным, водителю стало плохо, и он потерял управление. Автомобиль во время аварии сильно искорежило, и для извлечения пострадавших пришлось применять специнструменты.

Хозяину дома несказанно повезло. Буквально за несколько минут до ДТП, он вышел по делам во двор, чем сохранил себе жизнь и здоровье.

Напомним, сегодня Piter.TV опубликовал видео с моментом ДТП в Сочи, где водитель, виновник аварии, вылетел через стекло автомобиля.

Видео и фото: ВК, Привет, сейчас, Саранск.