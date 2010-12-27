"Сломали водопровод": улица Маршала Казакова ушла под воду 

Аварийная служба на месте.

В пятницу, 1 марта, на улице Маршала Казакова прорвало трубу. Об этом сообщают петербуржцы.

Во время работ сломали водопровод на улице Маршала Казакова у дома 68к2 отмечают горожане

Также жители Северной столицы отмечают, что уровень воды мешает свободно передвигаться по данному участку дороги. На кадрах видно, что некоторые из припаркованных автомобилей "утонули" в образоввшемся озере.

Аварийная служба на месте.

Ранее мы сообщали о том, что Трактор врезался в Infiniti на Ириновском проспекте

Фото:дтп и чп петербург/вк