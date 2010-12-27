"Сломали водопровод": улица Маршала Казакова ушла под воду 

В пятницу, 1 марта, на улице Маршала Казакова прорвало трубу. Об этом сообщают петербуржцы.
Во время работ сломали водопровод на улице Маршала Казакова у дома 68к2
отмечают горожане
Также жители Северной столицы отмечают, что уровень воды мешает свободно передвигаться по данному участку дороги. На кадрах видно, что некоторые из припаркованных автомобилей "утонули" в образоввшемся озере.
Аварийная служба на месте.
Ранее мы сообщали о том, что Трактор врезался в Infiniti на Ириновском проспекте
Фото:дтп и чп петербург/вк
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