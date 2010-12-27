В Выборгском музее-заповеднике появилась выставка с применением гидов дополнительной реальности

В Выборгском музее-заповеднике состоялся запуск выставки "Шведский Выборг" с применением гидов дополнительной реальности. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Экспонаты выставки уникальны. Они являются хранителями тайн более чем семисотлетней истории города. Чтобы стать участником увлекательного путешествия, потребуется доступ в интернет и смартфон. Для этого пользователю необходимо установить приложение "Артефакт". После этого, наведя камеру на экспонат, гость музея получит всю информацию по объекту. Также у посетителей будет возможность познакомится с историей создания картин и планировать экскурсию по этажам музея.
Выборгский музей-заповедник стал первым в Ленобласти объектом, получившим гидов дополнительной реальности.
Ранее Piter.TV сообщал, что в 2021 году начнется строительство водовода в Ульяновском городском поселении Тосненского района.
Фото: пресс-служба Выборгского замка
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