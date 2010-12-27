Также в следующем году начнут строить водозаборные очистные сооружения со станциями обезжелезивания в Луге и очистные сооружения в Выборге.

Определены 10 проектов, которые будут реализованы в Ленинградской области в рамках регионального проекта "Чистая вода" до 2024 года.

По результатам инвентаризации систем водоснабжения региона комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области совместно с ГУП"Леноблводоканал" определены объекты для включения в проект "Чистая вода", их перечень согласован с Роспотребнадзором.



Строительство первых пяти объектов запланировано на 2020 год.Так, в будущем году начнется возведение 3-х объектов в Тосненском районе: резервуаров чистой воды в г. Никольское, узлов водозаборных сооружений в Красноборском городском поселении, резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении. Также в следующем году начнут строить водозаборные очистные сооружения со станциями обезжелезивания в Луге и очистные сооружения в Выборге.



В 2021 году начнется строительство водовода в Ульяновском городском поселении Тосненского района. В 2022 году запланировано начало возведения двух объектов в Волховском районе: очистных сооружений в Колчаново и в Волхове, а также очистных сооружений в Лодейном Поле.



Старт строительства водоочистных сооружений в Пашском сельском поселении намечен на 2023 год.

Источник: пресс-служба ЛО