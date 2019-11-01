"Сходка" троллейбуса и легковушки на Якубовича забила центр пробками

Несерьезная авария вызвала серьезные заторы.

Днем 1 ноября на пересечении улицы Якубовича с Вознесенским проспектом столкнулись легковушка и троллейбус. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер наблюдения.

Оба транспортных средства практически не пострадали: сам момент удара оказался довольно мягким. Однако площадка для несерьезного ДТП, перекресток, мгновенно забилась машинами. В сильных пробках стоят Вознесенский проспект от набережной реки Мойки до Английской набережной, а также улица Якубовича и Конногвардейский бульвар стоят от Вознесенского проспекта до Почтамтского переулка.

По факту столкновения ведется проверка.

Ранее сообщалось, что сананавиация Ленобласти перевезла трех тяжелобольных пациентов.

Видео: Piter.TV