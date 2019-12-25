Михаил Будниченко рассказал о планах компании на следующий год.

"Севмаш" готовится к строительству атомных подлодок пятого поколения. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора предприятия Михаила Будниченко.

Идет активное техническое перевооружение: новое электрогазосварочное, деревообрабатывающее, литейное, металлорежущее, кузнечно-прессовое и другое оборудование поступает в цехи и подразделения Михаил Будниченко, гендиректор "Севмаша"

Предприниматель уточнил, что в 2020 году компания ввела в эксплуатацию 895 единиц техники. В следующем году "Севмаш" планирует увеличить лимит финансирования. Будет произведена реконструкция глубоководной и мелководной производственных набережных, трансбордерных путей. Данная инфраструктура необходима рабочим для проведения тестов и достройки АПЛ.

Вторую подлодку-носитель "Посейдонов" планируют спустить на воду весной - летом 2021 года.

Фото: Piter.tv