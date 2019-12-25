АПЛ будет нести до шести стратегических беспилотников.

Вторую подлодку-носитель "Посейдонов" планируют спустить на воду весной - летом 2021 года. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Известно, что атомная субмарина проекта 09851 "Хабаровск" будет нести до шести стратегических беспилотников.

Вывод из эллинга завода "Севмаш" подлодки "Хабаровск" запланирован на весну - лето будущего года. Затем начнутся заводские ходовые испытания субмарины источник ТАСС

Журналисты уточнили, что не имеют официальных заявлений по данному поводу.

Напомним, что первый носитель "Посейдонов" - подлодка "Белгород" спущена на воду в апреле 2019 года. Впервые о проекте беспилотного подводного аппарата я ядерной энергоустановкой заговорил Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию в марте 2018 года.

Назван риск перехвата российской торпеды "Судного дня".

Фото: Piter.tv