«Северный поток-2» назвали бомбой для евроинтеграции

В Польше считают, что газопровод угрожает Евросоюзу.

Глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что газопровод Северный поток-2 угрожает Евросоюзу. Он также назвал ошибочным отказ президента США Джо Байдена от санкций в отношении газопровода, пишет ТАСС.

По мнению политика, отказ от санкций основан на ошибочной оценке реальности, а трубопровод по дну Балтийского моря он назвал газовой бомбой, которая заложена под фундамент европейской интеграции. Щерский подчеркнул, что Германия при запуске Северного потока – 2 попадет в зависимость от поставок газа из России. И это, отметил чиновник, приведет к тому, что Россия сможет оказывать влияние на политику и экономику Евросоюза.

Напомним, что строительство газопровода из России в Германию должны были завершить в 2019 году. Но проект начали покидать европейские компании, в том числе из-за угрозы санкций США. Против строительства газопровода выступают также Литва, Латвия и Украина.

Видео: YouTube / Polskie Radio