"Сестрорецкий курорт" перешел во владение "Группы ЛСР"

По оценкам экспертов, курорт может стоить около 2,5 миллиардов рублей.

В понедельник, 7 июня, пресс-служба "Группы ЛСР" сообщила, что теперь на 87% владеет "Сестрорецким курортом". Комплексу принадлежит 22,3 гектара земли на берегу Финского залива в Курортном районе.

До того, как продать комплекс, "Сестрорецким курортом" владели ООО "Статус", АО "Парадигма" и ООО "Интернациональные транспортные системы". Последние годы в комплексе были трудности с ремонтом номеров, из-за этого туристы часто критиковали курорт, а компании не могли продавать коммерческие путевки.

В прошлый коронавирусный год комплекс ушел в минус на 213 миллионов рублей. Новый владелец пока не раскрывает планы по использованию "Сестрорецкого курорта", но отмечает, что приложит все усилия, чтобы самые взыскательные постояльцы смогли удовлетворить свои потребности.

Ранее мы писали, что в июне будет ограничено движение по Дворцовому мосту.

Фото: vk.com/kurortru