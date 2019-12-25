В июне будет ограничено движение по Дворцовому мосту

С 7 по 8, а также 12 и 24 июня с 11:20 до разводки моста проехать по Дворцовому мосту от Дворцовой набережной к Биржевой площади будет нельзя. Из-за этого изменят маршруты ряд автобусов и троллейбусов.
Так, автобусы №7, 10, 24 и 191 поедут в объезд через Благовещенский мост. На троллейбусах №1, 7 можно будет доехать только до Адмиралтейского проспекта, а на троллейбусе №10 – до площади Труда.
Подробное описание маршрута опубликовано на сайте Смольного.
Ранее мы писали, что стали известны маршруты автобусов-шаттлов в дни матчей Евро-2020 в Петербурге.
Фото: Pixabay
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