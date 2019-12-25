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Сегодня, 21:32
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Rybka123

"Салават Юлаев" третий раз подряд вышел в четвертьфинал

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В следующем раунде уфимский клуб сыграет против казанского "Ак-Барса".

Уфимский хоккейный клуб "Салават-Юлаев" вышел в четвертьфинал "Кубка Гагарина". В шестом матче против омского "Авангарда" они одержали победу со счетом 4:1. Триумф для уфимцев стал четвертым в игре до четырех побед. 

В следующем раунде "Салават" сыграет против казанского "Ак-Барса". Также в четвертьфинале в восточной конференции КХЛ сыграют казахстанский "Барыс" и новосибирская "Сибирь". 

Первые матч уфимцев и казанцев пройдет 18 марта. Напомним, что ранее путевку в 1/8 финала оформил петербугский СКА, который сыграет свою первую игру против "Йокирита" 17 марта. 

Видео: Youtube/ Vobon Games 

Теги: кубок гагарина, кхл
Категории: Лента новостей, Тема дня, Спорт, Хоккей,

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