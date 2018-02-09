Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 15:03
0
MShaffter
185
Код вставки плеера

"С флагом в сердце": Российские Олимпийцы обратились к болельщикам за поддержкой

0
 
 

На официальной странице Олимпийского комитета России появилось видеообращение Олимпийцев к своим болельщикам.

На официальном сайте ОКР появилось видео с обращением российских олимпийцев с просьбой поддержать в это непростое для них время.

 Болейте за нас, мы сделаем все возможное. С флагом в сердце, с ясной головой пойдем в бой.

бронзовый призер Игр в Сочи фристайлист Александр Смышляев

Члены команды "Олимпийские спортсмены из России" призывают в сложный период отечественного спорта поддерживать их и болеть за них всех душой!

Ранее Piter.TV публиковал видео с трибун, где развивались Российские флаги.

Видео: Команда России

 

Теги: олимпиада 2018 , пхёнчхан , российская олимпийская сборная
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости Спорт

Оставить комментарий

Загрузка...
5