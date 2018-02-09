"С флагом в сердце": Российские Олимпийцы обратились к болельщикам за поддержкой

На официальном сайте ОКР появилось видео с обращением российских олимпийцев с просьбой поддержать в это непростое для них время.
Болейте за нас, мы сделаем все возможное. С флагом в сердце, с ясной головой пойдем в бой.
бронзовый призер Игр в Сочи фристайлист Александр Смышляев
Члены команды "Олимпийские спортсмены из России" призывают в сложный период отечественного спорта поддерживать их и болеть за них всех душой!
Ранее Piter.TV публиковал видео с трибун, где развивались Российские флаги.
Видео: Команда России