"С флагом в сердце": Российские Олимпийцы обратились к болельщикам за поддержкой

На официальной странице Олимпийского комитета России появилось видеообращение Олимпийцев к своим болельщикам.

На официальном сайте ОКР появилось видео с обращением российских олимпийцев с просьбой поддержать в это непростое для них время.

Болейте за нас, мы сделаем все возможное. С флагом в сердце, с ясной головой пойдем в бой. бронзовый призер Игр в Сочи фристайлист Александр Смышляев

Члены команды "Олимпийские спортсмены из России" призывают в сложный период отечественного спорта поддерживать их и болеть за них всех душой!

Ранее Piter.TV публиковал видео с трибун, где развивались Российские флаги.

Видео: Команда России