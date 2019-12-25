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"Русбренд" пожаловался в ФАС на сахарные заводы за цены в долларах
Сегодня, 11:56
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"Русбренд" пожаловался в ФАС на сахарные заводы за цены в долларах

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Расчеты необходимо производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции.

Сотрудники "Русбренда" обратились с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Они обвинили сахарные заводы в установке цен на продукцию в долларах. Об этом пишут "Известия".

Сахарные заводы предложили производителям делать закупки по ценам в долларах. В письме ассоциации в ФАС уточняется, что расчеты необходимо производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. Производители грозят остановить процесс, если пищевики не пересмотрят условия в течение двух суток.

Напомним, что цены на сахар взлетели на 60-70%, а выбор поставщиков сильно ограничен.

Ранее мы сообщили, что доллар может потерять позицию ведущей мировой валюты.

Фото: pixabay

Теги: доллары, русбренд, сахар, фас
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
Щелконогов Игорь
Сегодня 13:11

В такое сложное время для страны , товары должны дешеветь , чтобы не вызывать трудностей у народа . Но наше воровское правительство даёт добро на повышение цен , тем самым душит народ , вводит панику и недовольство .

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