"Рубин" вошел в рейтинг самых неожиданных чемпионов в истории футбола

Команда выиграла чемпионат России в 2008 году.

Портал Squawka опубликовал список из 14 клубов, сенсационно ставших чемпионами своих стран. В их число вошел казанский "Рубин", завоевавший титул чемпиона России в 2008 году.

Эксперты портала оценили вклад главного тренера Курбана Бердыева в успех клуба, который отмечал на тот момент свой юбилей - 50 лет с момента основания. Выиграв семь стартовых матчей подряд, "Рубин" закрепился на вершине таблицы и впервые в истории стал лучшей командой страны.

Также в список сенсационных чемпионов вошли "Депортиво" (Испания, сезон 1999/2000), "Вольфсбург" (Германия, 2008/09), "Монпелье" (Франция, 2011/12) и "Лестер" (Англия, 2015/16).

Напомним, под руководством Курбана Бердыева "Рубин" стал двукратным чемпионом России, а также завоевал кубок и два суперкубка страны.

Ранее стало известно, что защитник "Рубина" Георгий Плиев заболел коронавирусом.

Видео: YouTube / FC Rubin Kazan