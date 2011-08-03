"Рубин" проиграл "Ракуву" и вылетел из Лиги конференций

В концовке встречи казанский клуб не смог забить с пенальти.

Казанский "Рубин" уступил польскому "Ракуву" со счетом 0:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Игра прошла на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани.

Единственный мяч на 111-й минуте забил нападающий Владислав Гутковский. Ранее "Рубин" остался в меньшинстве после удаления защитника Ильи Самошникова. На 120-й минуте хозяева заработали пенальти, однако Сеад Хакшабанович не смог обыграть вратаря польской команды.

Таким образом, "Рубин" вылетел из Лиги конференций по сумме двух встреч (0:0 и 0:1).

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Видео: Instagram / Олег Фиранцевич, Платон Манонин