"Рубин" объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера

Подробности соглашения не уточняются.

Рашид Рахимов назначен главным тренером казанского "Рубина". Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

58-летний специалист сменил на этом посту Дмитрия Уткульбаева, с которым ранее был расторгнут контракт. Подробности соглашения не уточняются. Последним местом работы Рахимова была "Уфа" в 2020-2021 годах.

Отметим, что "Рубин" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги России, набрав 47 очков после 26 туров.

Ранее мы сообщали, что "Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" в АПЛ.

Видео: ВКонтакте / ФК "Рубин" Казань