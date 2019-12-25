Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы – это один из 12 главных (двунадесятых) праздников.

Русская православная церковь (РПЦ) 21 сентября отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя в Москве.

Рождество Пресвятой Богородицы – это один из 12 главных (двунадесятых) праздников. Предположительно, праздник был установлен в конце V – начале VI века в Византии, а позже стал отмечаться и в Риме.

Согласно Писанию, Богоматерь родилась в галилейском городе Назарете в семье Иоакима и Анны. Архангел Гавриил принес им весть, что родится у них дочь, через которую будет даровано спасение всему миру. Он повелел назвать ее Марией – "благодатью". Мария воспитывалась в Иерусалимском храме и впоследствии стала матерью Иисуса Христа.

В день Рождества Приснодевы Марии в православных храмах совершают торжественные молебны. На Руси праздник отмечали несколько дней, так как он приходился на период окончания жатвы.

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Фото: Piter.TV