Реконструкцию "Рождественский манифест" провели в Тайцах

Реконструкторы продемонстрировали военные маневры и зачитали знаменитый манифест Александра I "Об изгнании наполеоновской армии из пределов России и окончании Отечественной войны 1812 года".

В воскресенье, 7 января, в Демидовском парке в Тайцах прошла историческая реконструкция "Рождественский Манифест" в честь 211-летия окончания Войны 1812 года. Зрители получили возможность увидеть, как проходила победная битва между русскими солдатами и остатками наполеоновской армии. Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.

Реконструкторы продемонстрировали военные маневры и зачитали знаменитый манифест Александра I "Об изгнании наполеоновской армии из пределов России и окончании Отечественной войны 1812 года". Известный историк и писатель Борис Кипнис выступил в роли ведущего и комментатора.

После реконструкции посетителям была предоставлена возможность сфотографироваться с участниками, пообщаться с историками и прогуляться по зимнему Демидовскому парку.

Ранее мы сообщили о том, что Великая рождественская вечерня состоялась в Александро-Невской лавре.

Фото: ЛенТВ24