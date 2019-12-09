"Ростелеком" продал историческое здание на улице Чехова

В доме расположат апартаменты.

В четверг, 24 декабря, на улице Чехова, 18, под апартаменты продали историческое здание. До этого дом принадлежал ООО "Телеком-5", который входит в структуру "Ростелекома". Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании Rusland SP, которая сопровождала сделку.

Теперь зданием владеет ООО "Отели Северной Пальмиры". Сумма сделки неизвестна. Так, более четырех тысяч квадратных метров будут использовать как отель бизнес-класса.

Отметим, что здание построили в 1873 году.

Ранее мы писали, что на торгах продали четыре здания в Адмиралтейском районе за 30 млн рублей.

Фото: pixabay