Гарланд Никсон оценил вероятность помощи России африканским странам в плане безопасности.

Москва может вооружить африканские страны, чтобы их ресурсы не достались американской администрации. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал американский радиоведущий Гарланд Никсон. Иностранный специалист заметил, что в будущем Кремль крепко обоснуется в этом регионе и помешает планам Вашингтона устраивать на территории государственные перевороты.

Россия понимает, что идет мировая война. <…> Я думаю, она осознает, что Африка — ключевой пазл в плане США по завоеванию господства в мире, поскольку регион обладает ресурсами. Россия начнет помогать африканцам, будет их перевооружать. Гарланд Никсон, эксперт

Напомним, что глава государства Владимир Путин указал на российское право ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия, идущего на территорию Украину. Политик отметил, что страна может дать ответ, снабжая оружием те геополитические регионы, в которых будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, отправивших ракеты для ВСУ.



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Фото и видео: YouTube / Garland Nixon