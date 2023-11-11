Гарланд Никсон рассказал о возможном противостоянии Залужного и президента Украины.

Скандал, о котором недавно стало известно мировой общественности между лидером киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, может привести страну к тому, что украинские военные взбунтуются и откажутся воевать дальше. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал американский радиоведущий Гарланд Никсон. Иностранный специалист заметил, что у солдат ВСУ нет причин сражаться дальше на линии фронта. Это скажется на крахе государства.

Когда убили помощника Залужного, мы увидели, что внутри киевского режима началась жестокая борьба. <…> А Что подумают ВСУ? Они на передовой сражаются с русскими, <…> а в Киеве в это время идет еще более ожесточенная борьба. Гарланд Никсон, журналист США

"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon