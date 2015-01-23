Кабмин РФ изучает возможность введения экономических санкций в отношении Праги.

"Ъ": Россия может ограничить импорт чешского пива. Об этом журналисты издания рассказали со ссылкой на собственные источники в государственных структурах. По информации СМИ, российское правительство думает о том, чтобы ответить Праге на высылку дипломатов введением экономических санкций в отношении импорта иностранной продукции. В частности, речь идет о пивных напитках.

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Эксперты пояснили, что ограничения также могут затронуть любую другую экономическую отрасль. Однако при введении ассиметричных санкций со стороны Москвы, российские власти будут исходить из принципа "не навредить себе". Чиновники напомнили, что импорт чешского пива в РФ за 2020 год составил порядка 38 млн долларов. Этот показатель увеличился на 10 процентов по сравнению с 2019 годом.

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