В госкомпании обсудили негативные сценарии по росту задолженности.

Государственная компания "Роснано" провела встречу с кредиторами по реструктуризации долгов. Об этом рассказали журналисты из "РБК". По информации от журналистов, руководители фирмы обсудили с кредиторами крупными держателями облигаций возможные негативные сценарии. В компании считают, что накопили непропорциональную задолженность, поэтому финансовая модель организации требует внесения корректировок.

На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев. пресс-служба "Роснано"

Напомним, что 19 ноября торги на Московской бирже всеми выпусками облигаций "Роснано" (на общую сумму более 70 млрд рублей) были приостановлены. Причину этого решения, а также срок приостановки торгов сотрудники биржи не указали. В отчете компании по итогам первого полугодия 2021 года "Роснано" указало на то, что обсуждает вопрос дополнительного финансирования для обслуживания долгов.

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Фото: Piter.tv

