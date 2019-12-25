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"Роскосмос" организует поездку на Байконур учащимся, пострадавшим в школе в Казани
Сегодня, 12:10
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lesjasap

"Роскосмос" организует поездку на Байконур учащимся, пострадавшим в школе в Казани

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Дмитрий Рогозин пожелал пострадавшим в гимназии 175 как можно быстрее выздороветь.

"Роскосмос" организует поездку на Байконур учащимся, пострадавшим в школе в Казани. Об этом сообщил генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Чиновник заявил, что побывать на объекте также смогут педагоги 175 гимназии, пострадавшей от действий 19-летнего стрелка.

После того, как дети окончательно поправятся, организуем их поездку в сопровождении учителей и родителей на космодром Байконур для наблюдения за стартом ракеты космического назначения.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Чиновник пожелал всем пострадавшим в трагедии с скорейшего выздоровления.

Глава Татарстана поручил жестко пресекать попытки героизации Галявиева.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: байконур, казань, роскосмос, стрельба
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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