Глава Татарстана поручил жестко пресекать попытки героизации Галявиева

Рустам Минниханов прокомментировал образ казанского стрелка в интернет-ресурсах.

Глава Татарстана поручил жестко пресекать попытки героизации Ильназа Галявиева. Рустам Минниханов провел координационное совещание правительства по вопросам обеспечения безопасности учебных учреждений региона. Полиция займется оперативным реагированием на посты в интернет-ресурсах, пишущих о действиях казанского стрелка в позитивном ключе. О подобных источниках губернатору доложили подчиненные. По информации от чиновниках, ежедневно большое количество онлайн-ресурсов героизируют преступника, рассказывая о его личной жизни.

Такая накрученная популярность, по убеждению президента, крайне опасна. Рустам Минниханов обратил внимание правоохранителей на необходимость жестко пресекать такие действия. сообщение администрации региона

По мнению главы Татарстана, отдельные онлайн-ресурсы не просто не осуждают действия стрелка, но и побуждают граждан к совершению аналогичных действий.

Во временно принявшей учеников гимназии №175 школе усилили охрану.

Фото: Telegram/BAZA