"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

В СМИ узнали подробности нового правового акта.

Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в социальных сетях. Об этом заявили журналисты "Коммерсанта". В СМИ уточнили, что надзорное ведомство внедрит проект, по которому руководство соцсетей будет узнавать у новых клиентов кроме номера паспорта также адрес, номер телефона и электронную почту. Соответствующий документ размещен в базе проектов нормативных правовых актов.

В тексте инициативы говорится о том, что интернет-площадки должны получать дополнительное согласие от пользователей на обработку персональных данных через собственные платформы или систему Роскомнадзора. При этом пользователь сам сделает выбор в пользу площадки. Во втором случае информация будет верифицироваться через портал государственных услуг. Для этого пользователю предложат ввести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту. Сведения будут интегрированы в Единую информационную систему.

Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах.

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