"Роскино" возглавит экс-глава комитета по развитию туризма Петербурга

Евгения Маркова занимала этот пост с 2020 года, она переходит в совет директоров организации.

В четверг, 28 апреля, стало известно, что глава "Роскино" Евгения Маркова уходит с поста. Маркова занимала этот пост с 2020 года, она переходит в совет директоров организации.

Маркова рассказала в беседе с ТАСС, что новым директором стала Инна Шалыто.

По данным газеты "Ведомости", Шалыто ранее возглавляла комитет по развитию туризма Петербурга. Маркова займется в совете решением стратегических задач.

"Роскино" занимается продвижением российской индустрии аудиовизуального контента на международных рынках. Евгения Маркова руководила организацией с 2019 года. При ней "Роскино" стало проводить программу Focus on Festivals, по которой кураторам международных фестивалей показывали российские проекты.

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Фото: pitert.ru