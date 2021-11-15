  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Роскино" возглавит экс-глава комитета по развитию туризма Петербурга
Сегодня, 19:09
126
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

"Роскино" возглавит экс-глава комитета по развитию туризма Петербурга

0 0

Евгения Маркова занимала этот пост с 2020 года, она переходит в совет директоров организации. 

В четверг, 28 апреля, стало известно, что глава "Роскино" Евгения Маркова уходит с поста. Маркова занимала этот пост с 2020 года, она переходит в совет директоров организации. 

Маркова рассказала в беседе с ТАСС, что новым директором стала Инна Шалыто. 

По данным газеты "Ведомости", Шалыто ранее возглавляла комитет по развитию туризма Петербурга. Маркова займется в совете решением стратегических задач. 

"Роскино" занимается продвижением российской индустрии аудиовизуального контента на международных рынках. Евгения Маркова руководила организацией с 2019 года. При ней "Роскино" стало проводить программу Focus on Festivals, по которой кураторам международных фестивалей показывали российские проекты.

Ранее мы писали, что в этом году "Тинькофф Банк" сменит название. В компании добавили, что бренд "Тинькофф" остается в прошлом ради счастья 20 млн клиентов.

Фото:  pitert.ru

Теги: комитет по развитию туризма, роскино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии