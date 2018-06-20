"Бедная родственница" одолжила у пенсионерки 127 тысяч рублей

Теперь мошенницу разыскивает полиция.

На выходных к полицейским Кировского района обратилась пожилая женщина, которая отдала мошеннице 127 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщает потерпевшая 84-летняя петербурженка, днем 13 апреля к ней обратилась женщина, представившаяся родственницей. Она пожаловалась на трудную жизнь и попросила пенсионерку помочь. Около дома №43 по проспекту Ветеранов пожилая женщина отдала 127 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители объявили злоумышленницу в розыск.

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Фото: Piter.TV