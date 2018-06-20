  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Бедная родственница" одолжила у пенсионерки 127 тысяч рублей
Сегодня, 10:11
136
nastya960

"Бедная родственница" одолжила у пенсионерки 127 тысяч рублей

0 0

Теперь мошенницу разыскивает полиция.

На выходных к полицейским Кировского района обратилась пожилая женщина, которая отдала мошеннице 127 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщает потерпевшая 84-летняя петербурженка, днем 13 апреля к ней обратилась женщина, представившаяся родственницей. Она пожаловалась на трудную жизнь и попросила пенсионерку помочь. Около дома №43 по проспекту Ветеранов пожилая женщина отдала 127 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители объявили злоумышленницу в розыск.

Ранее на Piter.TV: В Сети появилась новая схема мошенничества с помощью сим-карт Tele2.
Фото: Piter.TV

 

Местоположение на карте:

Теги: кража денег, мошенничество, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий