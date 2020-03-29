"Родинцы" из Петербурга требуют региональные власти решить проблемы с незаконными свалками

Экологи утверждают, что в скором времени могут появиться последствия для здоровья.

В водоохранной зоне Невской губы Финского залива еще с прошлого года растет огромный незаконный полигон строительных отходов. На него самосвалы караванами везли останки обрушенного СКК "Петербургский". По этому поводу экологи говорят о скором возникновении последствий для здоровья жителей близлежащих районов города, по факту "порчи земли" возбуждено уголовное дело, но свалка продолжает расти. Чиновники бездействуют. Руководитель Санкт-Петербургского отделения партии "Родина" Андрей Петров считает: все эти вопросы должны решаться не только силами общественников, но и в правовом поле.

Городам федерального значения – Москве, Санкт-Петербургу и Симферополю разрешили отложить реализацию закона об обращении с ТКО до 2022 года. Но мы видим, что ни к чему хорошему это не приводит. Мы выпали из нормального правового поля. Практически все российские регионы уже пережили "болезни роста", уже набили свои шишки на реализации этого закона, отрегулировали тарифы, установили контейнерные площадки, выбрали региональных операторов, и уже нормально работают. Мы же до сих пор не можем найти ответственных руководитель Петербургской "Родины".

У регионального отделения партии есть несколько мероприятий по вопросам реализации реформы на своих электронных площадках. Например, "Родина" готова доносить до законодательных органов инициативы граждан:

Уже не первый раз обращаем внимание на то, что инициативы населения до законодателей не доходят. Между тем, именно население обеспечивает своими немалыми платежами работу коммунальщиков. Местные власти готовы слышать лоббистов, но не граждан. Мы считаем этот подход в корне неверным. Сформулированные инициативы от общественных организаций мы направим в Госдуму и Заксобрание Петербурга Андрей Петров.

Андрей Петров также считает: пришла пора проанализировать накопленный в других городах России опыт и применить в Петербурге. Партийный актив около месяца будет выходить на своих региональных коллег и формировать правоприменительную практику, которая поможет при реализации закона в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург и область не могут прийти к единому мнению по поводу мусорной реформы – создание регоператора по сбору и утилизации ТКО в агломерации обсуждается на федеральном уровне, подписываются соглашения, министры пишут Владимиру Путину, но в городе дело так и не сдвинулось. Общественность и эксперты готовы помогать Смольному, но последний хранит молчание.

При этом в прошлом году город уже определился с Единым регоператором для города и области. По условиям аукциона, он мог претендовать на контракт в 100 млрд. рублей и выполнять свои функции 10 лет. Но условия контракта были оспорены в суде. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и вице-премьер Виктория Абрамченко решили поддержать создание единого оператора для двух регионов. Кобылкин написал в пояснительной записке президенту Владимиру Путину, что выбор единого регоператора для Петербурга и области логичен и не противоречит законодательству. Вице-премьер Абрамченко также поддержала Кобылкина. В разговоре с Путиным губернатор Ленобласти Александр Дрозденко мотивировал следующим образом: "Это позволит создать единую стратегию по обращению с ТКО. Две трети отходов на полигоны Ленобласти поступает от жителей Петербурга".

Накануне Нового 2021 года было подписано соглашение о создании такого оператора. Начальный капитал нового акционерного общества был обозначен в 99, 99 миллионов рублей. 25% акций - доля Санкт-Петербурга, столько же у Ленобласти. Остальное у дочерних предприятий ПАО "Интер РАО ЕЭС" и ПАО "Банк ВТБ". Однако новое АО почему-то так и не заработало. В Ленинградской области свой оператор, а в Петербурге его просто-напросто нет. Ленобласть не раз пыталась поторопить администрацию Беглова в работе, но Смольный на инициативы не отвечает.

Ранее мы писали, что незаконной свалкой в Невском районе заинтересовалась полиция.

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