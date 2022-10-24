"Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов в "Формуле-1"

Команда набрала 623 очка и стала недосягаемой для преследователей.

Гоночная команда "Ред Булл" досрочно выиграла Кубок конструкторов в чемпионате "Формуле-1". На ее счету 623 очка по итогам этапа Гран-при Японии.

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем этап, финишировав на первом месте по итогам гонки. Таким образом команда стала недосягаемой для "Мерседеса", идущего на втором месте с 305 очками, за шесть этапов до конца сезона. Ферстаппен также возглавляет личный зачет, набрав 400 очков.

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Видео: YouTube / FORMULA 1