Скотт Риттер прогнозирует дальнейшее уменьшение украинской территории.

Киевскиц режим лишится еще несколько регионов в том случае, если боевые действия в регионе конфликта продолжатся. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Danny Haiphong сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что Украина может потерять контроль над Одессой вместе с Черноморским побережьем. Эти территории могут уйти России и больше никогда не вернуться под власть Киева.

Реальность сурова. Россия не только удержит территории, которые уже вошли в ее состав, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Украине хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что потеря выхода к морю будет катастрофой для экономики восточноевропейской республики, а Украина станет существенно меньше, чем сейчас.

"Окружат и уничтожат": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong