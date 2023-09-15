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"Реальность сурова". В США раскрыли, какие крупные города потеряет Украина

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Скотт Риттер прогнозирует дальнейшее уменьшение украинской территории.

Киевскиц режим  лишится еще несколько регионов в том случае, если боевые действия в регионе конфликта продолжатся. Соответствующее заявление в эфире  YouTube-канала Danny Haiphong сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что Украина может потерять контроль над Одессой вместе с Черноморским побережьем. Эти территории могут уйти России и больше никогда не вернуться под власть Киева.

Реальность сурова. Россия не только удержит территории, которые уже вошли в ее состав, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Украине хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что потеря выхода к морю будет катастрофой для экономики восточноевропейской республики, а Украина станет существенно меньше, чем сейчас.

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong

Теги: одесса, скотт риттер, черное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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