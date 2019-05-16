"Реал" остался во главе рейтинга самых дорогих клубов Европы

Его состояние оценивается в 3,478 миллиарда евро.

Компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы по оценке на 1 января 2020 года.

Мадридкий "Реал" остался во главе рейтинга. Состояние клуба из Испании оценивается в 3,478 миллиарда евро. На втором месте, как и год назад, находится "Манчестер Юнайтед" из Англии - 3,342 миллиарда. Тройку дорогих клубов замкнул еще один представитель Испании, "Барселона" (3,193) - "каталонцы" сместили с этой позиции мюнхенскую "Баварию".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры по футболу. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил делать по пять замен за матч.

Фото: Twitter / @realmadrid, footballbenchmark.com