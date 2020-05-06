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Футболисты "Реала" приехали на базу клуба в перчатках и масках

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В ближайшее время они смогут приступить к индивидуальным тренировкам.

Игроки и тренерский штаб мадридского "Реала" собрались на базе клуба в рамках подготовки к возобновлению нынешнего сезона чемпионата Испании по футболу (Ла Лига - прим.), прерванного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Футболисты приехали в медицинских масках и перчатках. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пообщался с ними, соблюдая дистанцию. Все игроки прошли медобследование и должны в ближайшее время приступить к индивидуальным тренировкам.

Напомним, что на данный момент "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 58 очков в 27 матчах. "Реал" отстает от лидера на два балла.

Ранее стало известно, что руководство Ла Лиги приняло решение доиграть нынешний сезон.

Видео: realmadrid.com

Теги: зинедин зидан, испанская футбольная ла лига, коронавирус, фк реал, чемпионат испании по футболу
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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