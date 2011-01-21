IFAB разрешил делать по пять замен за матч

Каждая лига будет принимать самостоятельное решение по введению этого правила

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на официальном сайте опубликовал временные изменения в правилах игры.

Отныне командам разрешат делать по пять замен в одном матче. Каждая футбольная лига будет принимать самостоятельное решение по введению этого правила. Чтобы избежать затягивания времени, команды смогут делать замены три раза за матч и в перерыве. Неиспользованные замены можно будет применить в дополнительное время.

Новое правило применимо для всех текущих турниров, которые должны завершиться до 30 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, что IFAB внес изменения и уточнения в правила игры рукой и офсайда.