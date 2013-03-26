IFAB внес изменения и уточнения в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на официальном сайте опубликовал изменения в правилах игры, которые вступят в силу с сезона 2020/21.
Совет внес уточнения в пункт об игре рукой, подчеркнув, что граница между плечом и рукой при определении нарушения правил проходит по линии подмышки, как показано на изображении ниже. Отмечается, что случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если происходит сразу перед голом или голевым моментом.
Также было изменено определение положения вне игры. Если игрок обороняющейся команды намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч достался сопернику, игрок атакующей стороны не будет считаться находящимся в офсайде.
Ранее стало известно, что УЕФА не допустит до участия в еврокубках клубы, чьи страны не доиграют чемпионат из-за эпидемии коронавируса.
Фото: theifab.com
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