IFAB внес изменения и уточнения в правила игры рукой и офсайда

Новые правила вступят в силу с сезона 2020/21.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на официальном сайте опубликовал изменения в правилах игры, которые вступят в силу с сезона 2020/21.

Совет внес уточнения в пункт об игре рукой, подчеркнув, что граница между плечом и рукой при определении нарушения правил проходит по линии подмышки, как показано на изображении ниже. Отмечается, что случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если происходит сразу перед голом или голевым моментом.

Также было изменено определение положения вне игры. Если игрок обороняющейся команды намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч достался сопернику, игрок атакующей стороны не будет считаться находящимся в офсайде.

Ранее стало известно, что УЕФА не допустит до участия в еврокубках клубы, чьи страны не доиграют чемпионат из-за эпидемии коронавируса.

Фото: theifab.com