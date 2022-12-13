"РИА Новости": всадник-экстремал завершил поход из Якутии на Колыму

Путешественник преодолел маршрут протяженностью около 800 км.

Всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров завершил поход из Якутии на Колыму. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Путешественник преодолел маршрут протяженностью около 800 км. Он начал свое путешествие с села Оймякон и завершил его в поселке Сеймчан.

Винокуров объяснил цель проекта тем, чтобы доказать всему миру уникальность якутских лошадей. По его словам, они способны передвигаться в любую погоду.

Ранее мы сообщали, что в Якутии олени перегородили путь пассажирскому поезду.

Видео: Telegram / РИА Новости.