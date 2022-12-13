  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:00
112
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"РИА Новости": всадник-экстремал завершил поход из Якутии на Колыму

0 0

Путешественник преодолел маршрут протяженностью около 800 км.

Всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров завершил поход из Якутии на Колыму. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Путешественник преодолел маршрут протяженностью около 800 км. Он начал свое путешествие с села Оймякон и завершил его в поселке Сеймчан.

Винокуров объяснил цель проекта тем, чтобы доказать всему миру уникальность якутских лошадей. По его словам, они способны передвигаться в любую погоду.

Ранее мы сообщали, что в Якутии олени перегородили путь пассажирскому поезду.

Видео: Telegram / РИА Новости.

Теги: дугуйдан винокуров, колыма, лошади, поход, якутия
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии