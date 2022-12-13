"РИА Новости": в зону СВО прибыли модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К

Экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской области.

В зону спецоперации прибыли модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К. Об этом сообщает "РИА Новости".

Экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской области. По словам одного из военнослужащих, сложностей в изучении БРМ-1К не возникает. Он подчеркнул, что машина бьет точно в то направление, куда ее наводят.

Отметим, что БРМ-1К построили на базе советской БМП-1. Ее башню оснастили спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм и пушкой калибра 30 мм.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-35.

Видео: Минобороны России