Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-35

Экипажи нанесли удары по замаскированным командным пунктам и бронированной технике украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы ударных вертолетов Ми-35 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи нанесли удары по замаскированным командным пунктам и бронированной технике украинских войск. Вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования.

В военном ведомстве отметили, что экипажи Ми-35 благодаря современной электронной начинке вертолетов умело уходят из-под ответных обстрелов противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России