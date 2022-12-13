"РИА Новости": украинский военнопленный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске

Украинский военнопленный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске в ДНР. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".
По словам мобилизованного, принимавшего участие в боевых действиях в городе, он стал свидетелем гибели целой роты бойцов, с которыми вместе служил. Он отметил, что украинское командование и иностранные наемники относились к мобилизованным как к пушечному мясу.
Ранее мы сообщали, что украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре.
Видео: Telegram / РИА Новости
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