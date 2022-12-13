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"РИА Новости": украинский военнопленный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске

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По его словам, украинское командование и иностранные наемники относились к мобилизованным как к пушечному мясу.

Украинский военнопленный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске в ДНР. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам мобилизованного, принимавшего участие в боевых действиях в городе, он стал свидетелем гибели целой роты бойцов, с которыми вместе служил. Он отметил, что украинское командование и иностранные наемники относились к мобилизованным как к пушечному мясу.

Ранее мы сообщали, что украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: артемовск, военнопленный, днр, рота, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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