"РИА Новости": российские снайперы рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации

Он подчеркнул, что эта работа требует особой выдержки.

Российские снайперы группы "Викинг" рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации. Об этом они сообщили в интервью "РИА Новости".

По словам бойца с позывным "Голливуд", заинтересованный в данном виде деятельности человек быстро погрузится и начнет работать снайпером. Он подчеркнул, что эта работа требует особой выдержки, особенно когда приходится лечь на одну позицию и провести там много времени.

Также боец отметил, что в случае нейтрализации командира вражеского подразделения есть возможность сберечь силы и жизни своих солдат.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника.

Видео: Telegram / РИА Новости