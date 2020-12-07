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"РИА Новости": российские силы уничтожили под Соледаром гаубицу Krab ВСУ польского производства

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После попадания снаряда произошел подрыв боекомплекта и возгорание самого орудия.

Вооруженные силы России уничтожили под Соледаром гаубицу Krab украинских войск. Об этом сообщает "РИА Новости", опубликовав видео боевых действий.

По словам командира артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС РФ, гаубица была обнаружена в дневное время. Однако удар решили наносить ночью, чтобы не спугнуть расчет противника. После попадания снаряда произошел подрыв боекомплекта и возгорание самого орудия.

Ранее Минобороны показало подготовку снайперов в тыловом районе СВО.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: krab, вооруженные силы россии, гаубица, риа новости, соледар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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