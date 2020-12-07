"РИА Новости": российские силы уничтожили под Соледаром гаубицу Krab ВСУ польского производства

После попадания снаряда произошел подрыв боекомплекта и возгорание самого орудия.

Вооруженные силы России уничтожили под Соледаром гаубицу Krab украинских войск. Об этом сообщает "РИА Новости", опубликовав видео боевых действий.

По словам командира артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС РФ, гаубица была обнаружена в дневное время. Однако удар решили наносить ночью, чтобы не спугнуть расчет противника. После попадания снаряда произошел подрыв боекомплекта и возгорание самого орудия.

Ранее Минобороны показало подготовку снайперов в тыловом районе СВО.

Видео: Telegram / РИА Новости