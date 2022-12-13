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"РИА Новости": российские саперы рассказали о минах-ловушках ВСУ в окрестностях Мариуполя

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По словам командира отделения, эти районы опасны не только для тяжелой техники, но и для самих саперов.

Российские саперы рассказали о минах-ловушках украинских войск в окрестностях Мариуполя. Об этом они сообщили в интервью "РИА Новости".

По словам командира сводного отряда инженерных войск с позывным "Диктор", ведется работа по разминированию противотанковых полей рядом с городом. Он подчеркнул, что эти районы опасны не только для тяжелой техники, но и для самих саперов. Командир отметил, что после обнаружения противотанковой мины сапер производит работу около нее и находит рядом еще порядка четыре-пять противопехотных мин.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, мариуполь, мины, риа новости, саперы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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