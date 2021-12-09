В Петербурге начал курсировать "Пушкинский трамвай"

В честь Дня русского языка и дня рождения Александра Пушкина в Петербурге запустили трамвай с изображением поэта. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".
Стилизованный трамвай курсирует по маршруту №3 — от Финляндского вокзала до площади Репина. Транспортное средство украшают строчки: "Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия…". Они были взяты из поэмы "Медный всадник".
Как Александр Пушкин считается основоположником современного русского литературного языка, так и петербургский трамвай можно без преувеличения считать "основоположником" городской транспортной системы. Ведь именно с пуска электрического трамвая в нашем городе началось развитие по-настоящему народного и доступного общественного транспорта.
пресс-служба "Горэлектротранса".
Ранее Piter.tv сообщил о том, что один из автобусных маршрутов Петербурга превратится в экскурсионный.
Фото: Горэлектротранс
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