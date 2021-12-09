В Петербурге начал курсировать "Пушкинский трамвай"

Его украшают портрет Александра Пушкина и его строки.

В честь Дня русского языка и дня рождения Александра Пушкина в Петербурге запустили трамвай с изображением поэта. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Стилизованный трамвай курсирует по маршруту №3 — от Финляндского вокзала до площади Репина. Транспортное средство украшают строчки: "Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия…". Они были взяты из поэмы "Медный всадник".

Как Александр Пушкин считается основоположником современного русского литературного языка, так и петербургский трамвай можно без преувеличения считать "основоположником" городской транспортной системы. Ведь именно с пуска электрического трамвая в нашем городе началось развитие по-настоящему народного и доступного общественного транспорта. пресс-служба "Горэлектротранса".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что один из автобусных маршрутов Петербурга превратится в экскурсионный.

Фото: Горэлектротранс