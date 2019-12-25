Один из автобусных маршрутов Петербурга превратится в экскурсионный

Пассажиры смогут воспользоваться аудиогидом и узнать больше о местах, которые будут проезжать на автобусе.

Автобус К-76 станет экскурсионным в честь 350-летия со дня рождения Петра I. Он следует от Арцеуловской аллеи до БКЗ "Октябрьский".

На маршруте 55 остановок. Некоторые из них находятся около городских достопримечательностей: Петропавловской крепости, Летнего сада, Смольного собора. Для каждой из остановок были записаны аудиоролики об улицах и зданиях, которые можно увидеть из окна автобуса, интересных фактах о жизни Петра I.

Это полноценная и содержательная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, его историческому центру, Петроградскому и Приморскому районам. сообщили организаторы.

Экскурсия будет бесплатной. Для того, чтобы запустить аудиогид, нужно отсканировать QR-код, расположенный в салоне автобуса, а затем выбрать нужную остановку. Если вы не планируете пользоваться маршрутом, то аудиогид можно найти на сайте проекта.

Экскурсия станет частью выставочного проекта "30 картин из жизни Петра Великого. 2022", который развернется с 9 июня по 9 августа на Марсовом поле. Там будет представлена выставка картин, посвященных Петру Великому.

Фото: предоставлено организаторами