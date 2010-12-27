Напомним, что ранее Комитет по природопользованию признал вину Пулково в загрязнении реки Новой. Теперь Ведомство решило добиться урегулирования вопроса через суд.

"Пулково" заставят прекратить сброс вредных веществ в реку Новая. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что ранее Комитет по природопользованию признал вину Пулково в загрязнении реки Новой. Теперь Ведомство решило добиться урегулирования вопроса через суд.

Информация о принятии ООО "ВВСС" действенных мер по нормализации сложившейся на реке Новая экологической ситуации, а также по конкретным мероприятиям, предусматривающим доведение концентраций сбросов загрязняющих веществ с территории аэропорта до допустимых в кратчайшие сроки, в Комитете также отсутствует сообщают в Ведомстве

Отметим, что авиакомпанию неоднократно привлекали к административной ответственности. В данный момент в Росприроднадзоре по СЗФО рассчитывает вред, который был нанесен реке.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга намерены оздоровить реку Новая

Фото: "Красивый Петербург".