В среду, 11 марта, стало известно, что в Пулково отменили рейсы в Верону и Душанбе. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло в аэропорту.
Помимо Душанбе и Вероны, рейсы изменены в Берлин, Рим и Милан. В общей сложности отменены сразу семь рейсов. Отмечается, что также отменен рейс в Москву, ранее запланированный на 14:45.
Причина отмены рейсов выясняется. Возможно, решение было принято на фоне эпидемии коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что авиакомпания "Россия" отменила рейсы из Петербурга в Милан и Рим.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )