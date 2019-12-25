Кроме этого отменены рейсы в Берлин, Рим и Милан.

В среду, 11 марта, стало известно, что в Пулково отменили рейсы в Верону и Душанбе. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло в аэропорту.

Помимо Душанбе и Вероны, рейсы изменены в Берлин, Рим и Милан. В общей сложности отменены сразу семь рейсов. Отмечается, что также отменен рейс в Москву, ранее запланированный на 14:45.

Причина отмены рейсов выясняется. Возможно, решение было принято на фоне эпидемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что авиакомпания "Россия" отменила рейсы из Петербурга в Милан и Рим.

Фото:Piter.TV